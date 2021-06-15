Лифт с рабочим рухнул на северо-востоке Москвы

Москва, 15 июня. Рабочий погиб в результате падения лифта в многоэтажном жилом доме на северо-востоке столицы. Предположительно, кабина сорвалась с 13-го этажа.

Инцидент произошел на улице Академика Королева, 10, передает источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. Сообщение о случившемся поступило в 14:25 по московскому времени. Других подробностей пока не приводится.

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