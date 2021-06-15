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Восьмилетний мальчик утонул в песчаном карьере в Подмосковье

Происшествия
Восьмилетний мальчик утонул в песчаном карьере в Подмосковье
pxhere.com

Москва, 15 июня. Друзья не смогли своевременно помочь школьнику, который оказался в водоеме. Он погиб еще до прибытия на место ЧП медиков.

Трагедия произошла в Клинском районе. Дети играли в песчаном карьере рядом с искусственным водоемом. В какой-то момент один из них толкнул своего сверстника с берега, после чего тот начал стремительно тонуть.

Когда дети вытащили мальчика из воды, он уже не подавал признаков жизни. Затем его смерть констатировали прибывшие на место ЧП врачи. На данный момент по факту случившегося проходит проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства и причина случившегося.

В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка, сообщала "Газета Кемерова". Трагедия произошла в районе реки Кондома на границе Калтанского городского округа.

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