Собянин назвал способы снизить заболеваемость коронавирусом в Москве

Москва, 15 июня. Способы, которые позволят снизить количество заражений коронавирусной инфекцией среди москвичей, назвал мэр города Сергей Собянин.

Увеличение заболеваемости коронавирусом наблюдается в российской столице, сообщил градоначальник. Также стало поступать больше пациентов с COVID-19 в городские стационары. Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня.

Жителям Москвы в период нерабочих дней необходимо ограничить контакты с окружающими. Это позволит остановить прирост заболеваемости и прервать цепочку заражений, подчеркнул глава города. Не менее важно за это время пройти вакцинацию от коронавируса. Все прививочные пункты продолжают работать.

До этого россиянам рассказали, о чем нужно помнить в сложившейся эпидемиологической обстановке. Рекомендации дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.