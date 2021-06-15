Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 14:40
14:37
Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
14:33
Экономика
Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку
14:33
Политика
Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года
14:32
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
14:31
Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
14:31
Политика
Байден прибыл на саммит ЕС — США
14:29
Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
14:29
Весь мир
Издание RFI поймали на необъективном описании посвященных ЦАР митингов в Париже
14:28
Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
14:27
Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
Все новости

Автомобиль врезался в дом на севере Москвы

Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 15 июня. ДТП произошло рядом со станцией московского метро «Полежаевская». Водитель отечественной машины врезался в дом №4, корпус 1 на улице Куусинена.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчина получил травмы, но остался жив. Его увезла скорая. Пешеходы при происшествии не пострадали. В распоряжении ФАН оказалось видео с последствиями столкновения.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП. Оперативники устанавливают обстоятельства дорожного инцидента и выясняют, как произошло столкновение.

Ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля ДПС и такси. Один из автомобилей влетел в стену дома на улице Чаплыгина. Данные о пострадавших уточняются, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
москва дтп видео
Комментировать
Эксклюзив
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 131406 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 81585 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 53280 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45059 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 32811 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru