Автомобиль врезался в дом на севере Москвы

Москва, 15 июня. ДТП произошло рядом со станцией московского метро «Полежаевская». Водитель отечественной машины врезался в дом №4, корпус 1 на улице Куусинена.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мужчина получил травмы, но остался жив. Его увезла скорая. Пешеходы при происшествии не пострадали. В распоряжении ФАН оказалось видео с последствиями столкновения.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП. Оперативники устанавливают обстоятельства дорожного инцидента и выясняют, как произошло столкновение.

Ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля ДПС и такси. Один из автомобилей влетел в стену дома на улице Чаплыгина. Данные о пострадавших уточняются, сообщал сайт 360tv.ru.