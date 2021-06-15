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Выбросившая из окна ребенка своей подруги москвичка получила 17 лет колонии

Происшествия
Выбросившая из окна ребенка своей подруги москвичка получила 17 лет колонии
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 15 июня. Суд вынес приговор женщине, которая выбросила трехмесячного ребенка своей подруги из окна квартиры.

Суд приговорил 31-летнюю жительницу Московской области Дарью Шавелкину к 17 годам колонии общего режима. Она обвинялась в убийстве малолетнего. Пока приговор в законную силу не вступил.

Инцидент произошел в декабре 2020 года на улице Летчика Ульянина. Пока хозяйка квартиры вышла в другую комнату, осужденная взяла ее трехмесячную дочку и выбросила из окна 13-го этажа. Свой поступок она объяснила тем, что поругалась с подругой и из-за психического состояния совершила убийство. При этом экспертиза опровергла слова женщины. Болезнь она симулировала.

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суд москва ребенок
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