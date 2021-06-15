В МВД опровергли информацию о маньяке у столичного парка «Лосиный остров»

Москва, 15 июня. Правоохранители задержали москвича, который может быть причастен к нападению на женщину у парка «Лосиный остров».

Информация о том, что он причастен к нескольким изнасилованиям, не подтвердилась, добавили в СК.

Ранее в этом районе произошло три изнасилования. Последнее было совершено в отношении женщины, которая после произошедшего обратилась в полицию. Подозреваемого разыскали и задержали, следователи намерены добиться его ареста.

Также ряд СМИ сообщал, что неизвестный напал на двух студенток. Он изнасиловал их и убежал. Стражи порядка подчеркнули, что к преступлениям причастны разные люди. Нападавшего на молодых девушек до сих пор не нашли. В ведомстве добавили, что маньяка на территории нет.