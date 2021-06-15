Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 14:40
14:37
Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
14:33
Экономика
Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку
14:33
Политика
Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года
14:32
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
14:31
Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
14:31
Политика
Байден прибыл на саммит ЕС — США
14:29
Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
14:29
Весь мир
Издание RFI поймали на необъективном описании посвященных ЦАР митингов в Париже
14:28
Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
14:27
Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
Все новости

В МВД опровергли информацию о маньяке у столичного парка «Лосиный остров»

Происшествия
В МВД опровергли информацию о маньяке у столичного парка «Лосиный остров»
wikipedia.org  /  Дмитрий Орлов

Москва, 15 июня. Правоохранители задержали москвича, который может быть причастен к нападению на женщину у парка «Лосиный остров».

Информация о том, что он причастен к нескольким изнасилованиям, не подтвердилась, добавили в СК.

Ранее в этом районе произошло три изнасилования. Последнее было совершено в отношении женщины, которая после произошедшего обратилась в полицию. Подозреваемого разыскали и задержали, следователи намерены добиться его ареста.

Также ряд СМИ сообщал, что неизвестный напал на двух студенток. Он изнасиловал их и убежал. Стражи порядка подчеркнули, что к преступлениям причастны разные люди. Нападавшего на молодых девушек до сих пор не нашли. В ведомстве добавили, что маньяка на территории нет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В МВД опровергли информацию о маньяке у столичного парка «Лосиный остров»
москва парк маньяк
Комментировать
Эксклюзив
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 131406 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 81585 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 53280 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45059 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 32811 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru