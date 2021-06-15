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Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля

Общество
Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 июня. Власти Московской области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий до 15 июля.

Сообщение о запрете было озвучено на оперативном совещании с министрами и главами городских округов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что решение принято в связи с пандемией коронавируса.

«В течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают. Экономика работает. Вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно», — проводит слова Воробьева сайт 360tv.ru.

Глава Подмосковья также заявил о необходимости носить средства индивидуальной защиты. Он акцентировал внимание, что главная задача властей сдержать рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, Воробьев напомнил о системах мотивации для тех, кто сделает прививку от коронавируса. Власти региона разыгрывают трехкомнатную квартиру в Серпухове.

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москва воробьев ограничения фестивали
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