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Сотруднице МИД Агальцовой вынесли приговор по делу о растрате

Происшествия
Сотруднице МИД Агальцовой вынесли приговор по делу о растрате
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 15 июня. Эксперт валютно-финансового департамента МИД РФ Наталья Агальцова получила пять лет тюрьмы по делу о растрате. Приговор вынес Пресненский суд Москвы.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Гражданский иск МИД России удовлетворили частично в размере 67 461 рубля.

На прении сторон гособвинение просило для Агальцовой шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защита просила оправдать подсудимую по предъявленному обвинению.

Недостача в размере 1 миллиона долларов появилась в МИД осенью прошлого года. Деньги предназначались за консульские услуги от Ирана. Средства отправлялись в Россию дипломатической почтой. Агальцова в момент отправления денег заявила, что болеет, и на работу не пришла. После этого в ее кабинете нашли часть денег. Было возбуждено дело о краже, но позже его переквалифицировали. До вынесения приговора фигурант находилась под подпиской о невыезде.

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суд приговор Агальцова
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