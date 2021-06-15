Бывшего сотрудника подмосковного СК осудили за взятку

Москва, 15 июня. Ногинский городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-замначальника управления по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Алексея Тимошина.

Помимо Тимошина, фигурантом уголовного дела о получении взятки выступил бывший и. о. начальника ногинского следственного отдела СК Дмитрий Лисанин, передает источник Федерального агентства новостей. Дело в суде первой инстанции рассматривала судья Виктория Лебедева. Приговор вынесли еще в феврале 2021 года, однако позднее он был обжалован в Мособлсуде.

По версии следствия, Алексей Тимошин в 2017 году получил взятку в размере 200 тыс. рублей за передачу коммерческой фирме автомобильных покрышек на 1,7 млрд рублей, которые являлись вещдоками по уголовному делу. Его сообщник пошел на сделку с правоохранителями и получил небольшой срок.