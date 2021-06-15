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Стоимость квадратного метра в новостройках Москвы поднялась до 300 тысяч рублей

Экономика
Стоимость квадратного метра в новостройках Москвы поднялась до 300 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июня. Первичный рынок жилья в российской столице непрерывно демонстрировал рост цен с начала года. Специалисты говорят о преодолении психологически важных показателей стоимости.

Впервые отметка в 300 тыс. рублей за квадратный метр в средней новостройке была достигнута в апреле текущего года, свидетельствуют данные сервиса по поиску недвижимости «Синица». Специалисты связывают рост спроса с государственной программой льготной ипотеки, поэтому ожидают его падения летом.

«Начиная с 1 июля нас ожидает снижение спроса, так как нынешние предложенные условия по субсидированному государством жилищному кредиту будут автоматически отсекать почти все новостройки Московского региона», — сообщают представители сервиса.

Часть аналитиков связывает рост цен на столичное жилье с сокращением предложения. Альтернативной причиной называют повышение себестоимости строительства.

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москва новостройки цены на жилье первичный рынок стоимость квадратного метра
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