Огонь охватил склад недалеко от станции метро в Москве

Москва, 15 июня. На территории Стройметрогородка на улице Удальцова, 89 загорелся склад. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Мичуринский проспект».

По предварительной информации, горят бытовки. Из окон соседних домов виден большой столб черного дыма. Сообщений о пострадавших не поступало, передает источник ФАН в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока не сообщаются.

Пожар бушует на последнем этаже предприятия для первичной переработки твердых полезных ископаемых, сообщал ФАН. В областном управлении МЧС России подтвердили, что возгорание наблюдается в основном цехе.