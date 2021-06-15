Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 11:38
11:37
В США признали обман Советского Союза с титаном для самолета-разведчика SR-71
11:37
Шоу-бизнес
Миро заявила, что Губерниев пытался вытащить Бузову из «вязкого болота»
11:36
Экономика
«Транснефть» остановит прокачку по «Дружбе» на два дня
11:36
Происшествия
Россиянка получила огнестрельное ранение в Абхазии
11:34
Общество
Организаторы Футбольной деревни на Конюшенной площади закупили еще 100 тысяч масок
11:33
Происшествия
Американская актриса Лиза Бейнс умерла после ДТП
11:33
Общество
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
11:31
Общество
Скандальный частный детский сад повторно закрыли в Краснодаре
11:28
Армия
Экс-президент Армении призвал обеспечить миротворцев РФ в Карабахе бессрочным мандатом
11:28
Технологии
Названа стоимость нового дрона DJI Mini SE
Все новости

Огонь охватил склад недалеко от станции метро в Москве

  /   Обновлено: 15 июня 2021 10:56
Происшествия
Огонь охватил склад недалеко от станции метро в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. На территории Стройметрогородка на улице Удальцова, 89 загорелся склад. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Мичуринский проспект».

По предварительной информации, горят бытовки. Из окон соседних домов виден большой столб черного дыма. Сообщений о пострадавших не поступало, передает источник ФАН в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока не сообщаются.

Пожар бушует на последнем этаже предприятия для первичной переработки твердых полезных ископаемых, сообщал ФАН. В областном управлении МЧС России подтвердили, что возгорание наблюдается в основном цехе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Огонь охватил склад недалеко от станции метро в Москве
пожар москва метро
Комментировать
Эксклюзив
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 121339 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 72802 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 50378 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47891 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43831 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru