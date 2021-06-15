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Полиция установила личность напавшего на бывшего хоккеиста Даниила Ямщикова

Происшествия
Полиция установила личность напавшего на бывшего хоккеиста Даниила Ямщикова
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 15 июня. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на экс-хоккеиста Даниила Ямщикова, получившего ножом в шею.

Предполагаемым злоумышленником оказался 25-летний уроженец Москвы Роман Ш., передает РЕН ТВ. Другие подробности по этому делу пока не приводятся.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 июня, на Цветном бульваре. Бывшего хоккеиста госпитализировали, врачи сделали ему операцию. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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