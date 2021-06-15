Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 15 июня

Москва, 15 июня. Небольшие дожди и переменная облачность ожидает москвичей 15 июня. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Днем воздух прогреется примерно до 26 градусов, ночью возможно похолодание до 15. Ветер будет переменным, 2,7 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Московской области синоптики прогнозируют примерно такую же погоду. Местами ожидается до 28 градусов выше нуля. Ночью похолодает до 12.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках начала купального сезона в Москве. По его словам, это можно сделать в середине текущей недели.