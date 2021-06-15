Жители Москвы смогут открыть купальный сезон в середине недели

Москва, 15 июня. Температура воды в Москве-реке к середине недели составит более 20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Соответствующее заявление синоптик сделал в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что купальный сезон можно будет открыть в середине недели, поскольку именно в среду вода в главной артерии столицы достигнет теплой температуры. Вильфанд также отметил, что стоки способствуют повышению температуры воды в Москве-реке.

Ранее Вильфанд пообещал жителям Центральной России жаркую погоду в выходные. По его словам, в эти дни температура будет превышать норму.