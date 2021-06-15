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Московские аэропорты отменили или задержали более 20 рейсов

Общество
Московские аэропорты отменили или задержали более 20 рейсов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июня. Задержка или отмена 25 рейсов наблюдается в аэропортах Москвы. Такие данные приводятся сервисом «Яндекс.Расписание».

Шесть вылетов задерживаются и четыре рейса отменены в столичном Внуково. В Шереметьево зафиксирована задержка одного рейса. Еще девять задержаны и пять отменены в Домодедово.

Представители последнего заявили, что подготовились к принятию большого пассажирского потока во время июньских праздников. Причины переноса или отмены рейсов, которые не обусловлены работой аэропорта, необходимо уточнять у авиакомпаний, пояснили в пресс-центре воздушной гавани.

Большинство отечественных туристов планируют провести летний сезон в пределах родной страны. ФАН ранее рассказывал о самых красивых местах России, в которых должен побывать каждый путешественник.

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москва рейс аэропорт
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