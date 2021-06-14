Загсы и центры госуслуг Москвы временно изменят расписание и условия работы

Москва, 14 июня. Режим работы ряда столичных социальных учреждений изменится в период с 15 по 19 июня, рассказали в местном оперативном штабе.

Изменения коснутся условий функционирования центров государственных услуг и загсов. Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина о нерабочих днях.

В большинство офисов «Мои документы» можно будет попасть только по предварительной записи. При этом ряд услуг, таких как регистрация рождения ребенка, брака, оформление паспорта РФ, записи не потребует.

Решение принято из-за ситуации с коронавирусом. Лучшим способом профилактики заболевания является вакцинация, напомнил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.