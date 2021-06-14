Невменяемый мужчина побил припаркованные авто в элитном ЖК Москвы

Москва, 14 июня. Полиция задержала неадекватного гражданина, который разгуливал по территории элитного жилого комплекса и стучал по машинам, «заставляя сработать их сигнализации».

Оперативный дежурный рассказал, что мужчина поступил в отдел в неадекватном состоянии. Его отправили на обследование в специальное медучреждение.

По сообщениям СМИ, задержанный мог оказаться высокопоставленным чиновником Минфина. Официального подтверждения этой информации нет. Представители ведомства отказались комментировать ситуацию.

Ранее стало известно о трагедии в московском метро. Девушка упала на железнодорожные пути и погибла под колесами прибывшего поезда.