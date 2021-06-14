Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах

Москва, 14 июня. Популярный исполнитель Моргенштерн подал жалобу на решение Зюзинского районного суда касательно штрафа в 100 тысяч рублей по делу о пропаганде «запрещенки» в творчестве рэпера.

Экспертиза выявила признаки пропаганды наркотических веществ в клипах Моргенштерна на песни «Розовое вино — 2» и Family. Московский суд 3 июня приговорил певца к административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Скандально известный исполнитель решил обжаловать судебное решение и подал апелляцию. Дата заседания по рассмотрению жалобы пока не назначена.

Продюсер Денис Путинцев объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине, растущей несмотря на введенные ограничения.