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Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах

Происшествия
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах
Pr Scr Instagram  /  @advokatzhorin

Москва, 14 июня. Популярный исполнитель Моргенштерн подал жалобу на решение Зюзинского районного суда касательно штрафа в 100 тысяч рублей по делу о пропаганде «запрещенки» в творчестве рэпера.

Экспертиза выявила признаки пропаганды наркотических веществ в клипах Моргенштерна на песни «Розовое вино — 2» и Family. Московский суд 3 июня приговорил певца к административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Скандально известный исполнитель решил обжаловать судебное решение и подал апелляцию. Дата заседания по рассмотрению жалобы пока не назначена.

Продюсер Денис Путинцев объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине, растущей несмотря на введенные ограничения.

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