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Девушка погибла после падения на рельсы в московском метро

Происшествия
Девушка погибла после падения на рельсы в московском метро
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 июня. Поезд сбил упавшую на рельсы девушку на станции московского метрополитена «Улица 1905 года». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Как уточняется, трагедия произошла около 08:00 по местному времени. Пассажирка оказалась на рельсах прямо перед прибытием поезда.

«В результате инцидента девушка погибла», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе жительница Саранска оказалась на рельсах станции «Тверская». Она пыталась достать выпавший телефон. Машинист вовремя заметил ее и применил экстренное торможение. Несмотря на это, гостья столицы получила сотрясение мозга, множественные ссадины и ушибы.

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москва смерть метро москвы улица 1905 года
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