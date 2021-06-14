Девушка погибла после падения на рельсы в московском метро

Москва, 14 июня. Поезд сбил упавшую на рельсы девушку на станции московского метрополитена «Улица 1905 года». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Как уточняется, трагедия произошла около 08:00 по местному времени. Пассажирка оказалась на рельсах прямо перед прибытием поезда.

«В результате инцидента девушка погибла», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе жительница Саранска оказалась на рельсах станции «Тверская». Она пыталась достать выпавший телефон. Машинист вовремя заметил ее и применил экстренное торможение. Несмотря на это, гостья столицы получила сотрясение мозга, множественные ссадины и ушибы.