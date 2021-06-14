Москвич обманом завладел двумя баянами за 600 тыс. рублей

Москва, 14 июня. Полицейские задержали в столице 30-летнего мужчину. Он подозревается в мошенничестве. Добычей злоумышленника стали музыкальные инструменты.

К стражам порядка обратился пострадавший и рассказал, что решил помочь своему знакомому. Тот попросил дать на время два баяна. Инструменты якобы были нужны для детского ансамбля, сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО.

Заполучив баяны, злоумышленник перестал отвечать на звонки, а имущество не вернул. Ущерб оценивается почти в 600 тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемого на улице Лаптева. Он уже успел продать инструменты и потратить деньги.

В Петербурге пенсионер пострадал от рук афериста. Подозреваемым оказался его приятель. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.