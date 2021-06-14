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Житель Москвы задержан за изготовление оружия и боеприпасов

Происшествия
Житель Москвы задержан за изготовление оружия и боеприпасов
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июня. Сотрудники полиции задержали в столице 36-летнего мужчину. Он подозревается в незаконном изготовлении и хранении оружия и патронов.

Силовики провели обыск в квартире у подпольного «мастера». Экспертиза показала, что в доме он хранил кустарно модернизированный автомат Калашникова, два пистолета, три банки с порохом и несколько десятков патронов, сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО Москвы.

Специалисты установили, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Задержанный горожанин находится под подпиской о невыезде.

Суд вынес приговор жителю Владимира. Он признан виновным в незаконном обороте оружия. Детали виновник покупал через Сеть, сообщал сайт 360tv.ru.

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оружие полиция боеприпасы
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