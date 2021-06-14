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Доноров крови в Москве в 2021 году стало почти в 1,5 раза больше

  /   Обновлено: 14 июня 2021 10:16
Общество
Доноров крови в Москве в 2021 году стало почти в 1,5 раза больше
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 14 июня. С января по май 2021 года донорами крови в Москве стали 61 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 45 тыс., сообщила врач Ольга Майорова.

За пять месяцев 2020 года было осуществлено более 63 тыс. донаций, в этом году за тот же временной промежуток их стало порядка 92 тыс., отметила главврач Центра крови имени Гаврилова.

Почти 42 тыс. из тех, кто сдал кровь в нынешнем году, стали безвозмездными донорами, свыше 12 тыс. москвичей сделали это впервые, добавила медик в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Донорами крови активно становятся не только в столице, но и других субъектах России. В соседнем Подмосковье в связи с этим открыли круглосуточный координационный центр донорства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На работу станций переливания крови в стране не повлияла даже пандемия, отметила трансфузиолог Минздрава РФ Татьяна Гапонова. По итогам 2020 года донорской крови было заготовлено на 5,4% больше, чем в 2019-м, рассказала она.

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Все новости / Общество / Доноров крови в Москве в 2021 году стало почти в 1,5 раза больше
москва донорство всемирный день донора
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