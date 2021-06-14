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Жителей Москвы предупредили о жаре до +28 градусов и грозе

Общество
Жителей Москвы предупредили о жаре до +28 градусов и грозе
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 14 июня. Гроза, кратковременный дождь и жара до +28 градусов ожидаются в столице, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Согласно прогнозу, в Москве будет наблюдаться и переменная облачность, передает сообщение специалиста РИА Новости. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

«Максимальная температура воздуха в столице от +26 до +28 градусов, по области — от +24 до +29», — рассказал специалист.

До 15 июня в столичном регионе действует желтый уровень опасности. Его объявили из-за грозы и сильного ветра, рассказали в Гидрометцентре России.

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москва тепло дождь гроза
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