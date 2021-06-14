Глава СК Бастрыкин взял на особый контроль ДТП с экскурсионным автобусом

Москва, 14 июня. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе доследственной проверки по факту аварии с экскурсионным автобусом в Ленобласти.

Автобус с 45 пассажирами 13 июня направлялся из Верхних Мандрог в Санкт-Петербург. В какой-то момент водитель потерял управление и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пострадали не менее десяти человек.

Региональное управление Следственного комитета начало по данному факту проверку. По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за дождя, размывшего дорогу.

Возможную аварию предотвратили сотрудники ГИБДД в Оренбургской области. По данным РИА56, полицейские задержали пьяного водителя автобуса.