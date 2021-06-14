Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве 14 июня

Москва, 14 июня. Дневная температура воздуха в Москве составит 24–26 градусов. Такой прогноз погоды на понедельник составил Гидрометцентр России.

Ночью ожидается похолодание до 14 градусов тепла. В Московской области днем столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов, а ночью опустится до 11–16 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью пять–десять метров в секунду. До 15 июня в столичном регионе действует желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Сегодня погода в Москве может быть дождливой, однако июль в регионе ожидается сухой. Прогноз на второй летний месяц в столице ранее озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.