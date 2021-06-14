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Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram

Спорт
Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram
pixabay.com  /  manfredrichte

Москва, 14 июня. Сын Евгения Плющенко Александр стал самым медийным представителем фигурного катания в социальной сети Instagram.

Гном Гномыч обогнал в рейтинге Алину Загитову и Евгению Медведеву, однако отрыв юного спортсмена пока небольшой. Количество подписчиков у Александра, известного как Гном Гномыч, достигло 894 тыс. человек.

Евгения Медведева занимает третью строчку в рейтинге, имея вдвое меньше фолловеров. Ближайшая преследовательница Гном Гномыча Алина Загитова имеет в своем активе 886 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко захотел участвовать в Олимпийских играх. В аккаунте мальчика появилось интервью, в котором он рассказал о своем отношении к фигурному катанию.

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фигурное катание гном гномыч егвений плющенко
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