Гном Гномыч стал самым популярным фигуристом в Instagram

Москва, 14 июня. Сын Евгения Плющенко Александр стал самым медийным представителем фигурного катания в социальной сети Instagram.

Гном Гномыч обогнал в рейтинге Алину Загитову и Евгению Медведеву, однако отрыв юного спортсмена пока небольшой. Количество подписчиков у Александра, известного как Гном Гномыч, достигло 894 тыс. человек.

Евгения Медведева занимает третью строчку в рейтинге, имея вдвое меньше фолловеров. Ближайшая преследовательница Гном Гномыча Алина Загитова имеет в своем активе 886 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко захотел участвовать в Олимпийских играх. В аккаунте мальчика появилось интервью, в котором он рассказал о своем отношении к фигурному катанию.