Банкам в Москве разрешили устанавливать свой режим работы с 15 по 18 июня

Москва, 14 июня. Кредитные организации Москвы смогут самостоятельно скорректировать свой рабочий график в период с 15 по 18 июня. Об этом заявили в Центробанке РФ.

Мэр российской столицы ранее объявил дни с 15 по 18 июня нерабочими. Решение градоначальника связано с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве. ЦБ РФ отреагировал на это, выслав соответствующие рекомендациями банкам.

«Кредитным и некредитным финансовым организациям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется определить режим работы с 15 по 18 июня 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание дистанционных сервисов», — отмечено на сайте Центробанка.

ЦБ РФ ранее выступил против начисления комиссии кредитными организациями при приеме монет. Такую практику назвали недопустимой.