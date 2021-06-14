Москвичам назвали график работы канатной дороги в нерабочие дни

Москва, 14 июня. Московская канатная дорога с 14 по 20 июня будет принимать посетителей по графику и тарифам выходного дня. Об этом говорится на странице дороги в соцсетях.

Москвичи с 14 по 19 июня включительно могут посетить канатную дорогу с 10:00 до 23:00. В воскресенье, 20 июня, она будет работать с 10:00 до 22:00, говорится в сообщении. Все посетители должны соблюдать санитарные нормы и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Нерабочие дни в Москве ранее были продлены с 15 по 19 июня. Все заведения общепита, ночные клубы, боулинги и караоке должны быть закрыты не позднее 23:00. На этот период временно ограничена работа развлекательных объектов на территории парков, детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса.