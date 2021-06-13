Захарова: граждане Европы не считают Россию своим противником

Москва, 13 июня. Обычные люди, проживающие на территории стран ЕС, рассматривают Россию как партнера, а не врага. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Перед встречами президента США Джозефа Байдена с главами стран G7 в Европе институты YouGov и Datapraxis провели опрос, в котором участвовали граждане ЕС. Респондентами стали жители стран из «старой» Европы, и государств, которые вступили в союз относительно недавно. Люди считают, что Россия и США могут стать членам G7. Кроме того, РФ, по их мнению, является необходимым стратегическим партнером, говорится в результатах проведенного опроса.

«Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как «противника», образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», — отметила Захарова.

При этом Вашингтон для простых европейцев не считается «союзником». Обычные граждане также назвали США «необходимым партнером».

Ранее Захарова иронично отреагировала на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о футбольной форме страны. В МИД РФ согласились с мнением президента, что форма выглядит шокирующей