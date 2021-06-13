Двое огнеборцев пострадали при тушении пожара в московском ночном клубе

Москва, 13 июня. Сотрудники МЧС получили ожоги лица при тушении пожара в ночном клубе на севере Москвы. Травмы не тяжелые, жизням пожарных ничего не угрожает.

Ожоги были получены спасателями уже после локализации возгорания. Причиной этого мог стать выброс огня, передает ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы.

Сигнал о пожаре поступил в 18:02 по московскому времени воскресенья. Огонь охватил ночной клуб, расположенный на Керамическом проезде. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 20:15 возгорание удалось ликвидировать. Видео с места происшествия ранее публиковал ФАН.