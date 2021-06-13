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Российские ученые разработали технологию для воссоздания снов

  /   Обновлено: 13 июня 2021 20:44
Наука
Российские ученые разработали технологию для воссоздания снов
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 13 июня. Уникальную технологию для воссоздания снов при помощи нейрогарнитуры разработали ученые из России, сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Увиденное во сне помогает воспроизвести интерфейс «мозг — компьютер», использующий электроэнцефалографию и нейросети. Однако «картинка» получается не детальной.

«Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т. д. — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться», — пояснил руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

В НТИ отметили, что эксперименты по воссозданию возникающих в мозге изображений начались еще в 2019 году. Физики полагают, что записывать собственные сны при помощи нейрогарнитуры можно будет начать в ближайшие пять лет.

Ранее российские ученые разработали противогрибковый препарат, способный бороться с патогенами лучше аналогов. Добиться высокой эффективности специалисты Института по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе и Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН смогли, соединив две молекулы, которые по отдельности не обладали столь сильными противогрибковыми свойствами.

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нти нейросеть хорошие новости россии
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