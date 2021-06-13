Москвичей ждет теплый и сухой июль

Москва, 13 июня. Каким будет предстоящий июль в РФ, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве и в средней полосе России установится солнечная и сухая погода. Июль окажется на два градуса теплее нормы. Дефицит осадков составит до 40%. В августе средняя температура окажется примерно на один градус выше нормы. На юго-западе центральной части России дефицит осадков может составить до 60-80%.

«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся — среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20 процентов от положенного», — рассказал Тишковец в интервью для РИА Новости.

В ближайшие дни в ряде регионов страны установится опасная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На Севером Кавказе ожидаются ливни и грозы. В Тюменской, Томской, Омской, и Иркутской областях прогнозируются заморозки.