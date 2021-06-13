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Стрельба Крисевича из охолощенного пистолета обеспокоила людей на Красной площади

Происшествия
Стрельба Крисевича из охолощенного пистолета обеспокоила людей на Красной площади
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 июня. Художник Павел Крисевич попал под уголовную статью за стрельбу на Красной площади. По данным источника ФАН, в результате его выходки испугались прохожие.

Свидетели не знали, что обвиняемый в хулиганстве стрелял из охолощенного пистолета. Позднее Крисевич охарактеризовал свою выходку фразой: «Просто акция». Суд согласился со следователем и поместил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Правоохранители намерены провести проверку и выяснить, насколько фигурант соблюдал правила хранения и ношения оружия.

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