Виноградные улитки начали выползать из земли в парках Москвы

Москва, 13 июня. Новое потомство виноградных улиток начало появляться в зеленых зонах Москвы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Моллюски начали выползать из земли. В основном их можно встретить на стволах деревьев и кустах. Однако в дождь улитки оказываются на асфальтированных дорожках. Посетителей московских парков просят быть осторожнее, чтобы те случайно не раздавили брюхоногих. Улитки получили свое название, так как предпочитают употреблять в пищу листья винограда.

Несколько месяцев назад ученые обнаружили неизвестный ранее вид пресноводной улитки, который наименовали в честь лидера мирового теннисного рейтинга Новака Джоковича. Моллюск имеет белую спиральную оболочку, похожую на конус. Улитка способна существовать в подземных потоках.