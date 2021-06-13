Суд Москвы арестовал стрелявшего на Красной площади Крисевича

Москва, 13 июня. Задержанный за стрельбу в центре столицы акционист Павел Крисевич по решению суда отправится в СИЗО на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Крисевичу меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в инстанции.

Заседание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Крисевича после инцидента на Красной площади. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета Макарова. Стрелявший понесет уголовную ответственность за свой «безобидный» перформанс.

Ранее адвокат Павла Крисевича рассказал ФАН подробности инцидента на Красной площади.