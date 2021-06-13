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Суд Москвы арестовал стрелявшего на Красной площади Крисевича

Происшествия
Суд Москвы арестовал стрелявшего на Красной площади Крисевича
Pr Scr Instagram  /  @pavelkrisevich

Москва, 13 июня. Задержанный за стрельбу в центре столицы акционист Павел Крисевич по решению суда отправится в СИЗО на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Крисевичу меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в инстанции.

Заседание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Крисевича после инцидента на Красной площади. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета Макарова. Стрелявший понесет уголовную ответственность за свой «безобидный» перформанс.

Ранее адвокат Павла Крисевича рассказал ФАН подробности инцидента на Красной площади.

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москва арест стрельба крисевич
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