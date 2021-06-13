Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу на Красной площади

Москва, 13 июня. Следователи предъявили официальное обвинение в хулиганстве художнику-акционисту Павлу Крисевичу, который стал фигурантом уголовного дела о стрельбе.

Обвиняемого просят отправить в СИЗО на два месяца. Ранее в Таганский суд поступило ходатайство об избрании ареста обвиняемому.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») за стрельбу на Красной площади. По предварительным данным, Крисевич выстрелил два раза в воздух из охолощенного оружия, а третий сымитировал в себя. По словам его адвоката, у подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-41, сообщал ФАН.