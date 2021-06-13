Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 17:02
17:01
Общество
На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали
17:01
Весь мир
Визит турецкой делегации и конфликт в Аджилате — что произошло в Ливии 11 и 12 июня
17:00
Спорт
Тренер сборной Дании подтвердил остановку сердца у Кристиана Эриксена на поле
17:00
Общество
Instagram-аккаунт стрелявшего в человека зоозащитника будет заблокирован
16:54
Шоу-бизнес
МХАТ не планировал показы спектакля возмутившегося постановкой с Бузовой Адасинского
16:54
Экономика
Повсеместный запрет криптовалюты назвали фантазией
16:44
Армия
В НАТО заявили о важности диалога с Москвой в период напряженности между РФ и Западом
16:43
Общество
Меган Маркл до встречи с принцем Гарри пыталась очаровать футболиста
16:43
Общество
Стариков: после истории с экстремизмом в ФБК МИ-6 и ЦРУ взяли паузу
16:43
Происшествия
ФАН установил личности утонувших членов семьи на карельском озере
Все новости

Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу на Красной площади

Происшествия
Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу на Красной площади
Pr Scr Instagram  /  @pavelkrisevich

Москва, 13 июня. Следователи предъявили официальное обвинение в хулиганстве художнику-акционисту Павлу Крисевичу, который стал фигурантом уголовного дела о стрельбе.

Обвиняемого просят отправить в СИЗО на два месяца. Ранее в Таганский суд поступило ходатайство об избрании ареста обвиняемому.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») за стрельбу на Красной площади. По предварительным данным, Крисевич выстрелил два раза в воздух из охолощенного оружия, а третий сымитировал в себя. По словам его адвоката, у подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-41, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу на Красной площади
стрельба полиция акция красная площадь крисевич
Комментировать
Эксклюзив
На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали
На руках — одни отписки: как жители Воронежской области с властью проблемы решали
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 105640 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 80138 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 60455 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 43427 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 38942 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Рейтинг@Mail.ru