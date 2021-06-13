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Пенсионеры оказались самой большой группой «летних» арендодателей Москвы

  /   Обновлено: 13 июня 2021 16:09
Экономика
Пенсионеры оказались самой большой группой «летних» арендодателей Москвы
pixabay.com  / 

Москва, 13 июня. Больше половины (55%) сдающих на лето жилье московских арендодателей — люди пенсионного возраста. На это указывают данные компании «Инком-Недвижимость».

Пожилые граждане весьма часто сдают свое единственное жилье в столице не на три, а на четыре-пять месяцев, а сами тем временем живут на даче, подтвердили РБК в агентстве недвижимости «Азбука жилья».

Другие 17% «летних» арендодателей являются так называемыми альтернативщиками, отметили в «Инком-недвижимости». Такие люди сдают на теплый сезон свою квартиру, снимая при этом более дешевое жилье. Вырученные деньги они тратят на путешествия или другие нужды.

Еще 15% — это граждане, лишившиеся работы и использующие сдачу своей квартиры в аренду в качестве основного источника дохода. Оставшиеся 13% «летних» арендодателей — это семьи с детьми, уезжающие на летние месяцы из города.

Средняя ставка долгосрочной аренды в крупных городах РФ в январе-марте 2021 года выросла до 18,3 тысячи рублей. Такие данные содержатся в обзоре аналитиков «Авито».

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