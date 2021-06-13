Стрелявшему на Красной площади акционисту Крисевичу грозит арест

Москва, 13 июня. Следствие ходатайствует об аресте акциониста Павла Крисевича, задержанного 12 июня, после инцидента со стрельбой из пистолета на Красной площади.

Как сообщили РИА Новости в суде, обвинение просит об избрании Крисевичу меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание пройдет в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении акциониста.

Павел Крисевич был задержан московской полицией после того, как несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета Макарова. Свой неадекватный поступок мужчина назвал «просто акцией».

Его знакомая сообщила, что Крисевич получил ожог лица во время своего перформанса. Хулигана доставили в отдел полиции по району Китай-город.