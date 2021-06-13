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Стрелявшему на Красной площади акционисту Крисевичу грозит арест

Происшествия
Стрелявшему на Красной площади акционисту Крисевичу грозит арест
Pr Scr Instagram  /  @pavelkrisevich

Москва, 13 июня. Следствие ходатайствует об аресте акциониста Павла Крисевича, задержанного 12 июня, после инцидента со стрельбой из пистолета на Красной площади.

Как сообщили РИА Новости в суде, обвинение просит об избрании Крисевичу меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание пройдет в рамках уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении акциониста.

Павел Крисевич был задержан московской полицией после того, как несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета Макарова. Свой неадекватный поступок мужчина назвал «просто акцией».

Его знакомая сообщила, что Крисевич получил ожог лица во время своего перформанса. Хулигана доставили в отдел полиции по району Китай-город.

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стрельба полиция акция красная площадь крисевич
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