Кадры нападения на хоккеиста Ямщикова в Москве появились в Сети

Москва, 13 июня. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в столице.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в столице.

Инцидент произошел во время конфликта рядом с рестораном «Тануки» на Цветном бульваре. На видео можно увидеть, что сначала между мужчинами была словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Один из участников драки нанес удар Ямщикову в шею ножом.

Сейчас 23-летний спортсмен находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сделали ему операцию. Правоохранители задержали 26-летнего нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщал ФАН.