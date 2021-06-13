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Кадры нападения на хоккеиста Ямщикова в Москве появились в Сети

Происшествия
Кадры нападения на хоккеиста Ямщикова в Москве появились в Сети
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Москва, 13 июня. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в столице.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова в столице.

Инцидент произошел во время конфликта рядом с рестораном «Тануки» на Цветном бульваре. На видео можно увидеть, что сначала между мужчинами была словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Один из участников драки нанес удар Ямщикову в шею ножом.

Сейчас 23-летний спортсмен находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сделали ему операцию. Правоохранители задержали 26-летнего нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщал ФАН.

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нападение москва хоккей видео ямщиков конфликт
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