Триатлонист погиб на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Москва, 13 июня. Инцидент произошел во время Кубка России по триатлону в Бронницах.

Спортсмену стало плохо прямо на соревнованиях, он скончался после оказания ему медицинской помощи.

Отмечается, что на вид мужчине было 42 года. Когда его достали из воды, он не подавал признаков жизни.

Пострадавшего сначала пытались привести в чувство на берегу, а потом унесли на носилках. Триатлонист скончался по дороге в больницу.

Известно, что мужчину допустили к участию в соревнованиях 10 июня. Медики имеют соответствующие договор и справку.