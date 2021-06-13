Стали известны подробности гибели мальчика после падения с катера в Москве

Москва, 13 июня. Ребенок упал с катера на глазах у отца. Мальчик получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу.

По данным источника ФАН, на катере были шестилетний малыш, его папа с приятелем. Взрослые поочередно катались на водных лыжах. Кто-то из них не уследил, и ребенок упал в воду.

Отец быстро среагировал и вытащил его из воды. Мальчика посекло лопастями двигателя. Первыми приехали спасатели и выполнили реанимационные действия. В течение семи-десяти минут приехала бригада медиков. В машине скорой мальчик умер.