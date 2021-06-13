Строительная отрасль Москвы перевела на удаленку работников старше 65 лет

Москва, 13 июня. Представители строительного комплекса столицы России перевели в онлайн сотрудников старше 65 лет. Решение принято на фоне ситуации с COVID-19.

Здоровье и безопасность людей являются безусловными приоритетами, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Эпидемиологическая ситуация на столичных стройках находится под особым контролем», — добавил он.

Защититься от коронавирусной инфекции можно при помощи вакцинации от COVID-19. Жители Москвы смогут получить прививку прямо на рабочем месте, рассказали в городском депздраве.