Суд арестовал имущество бывших владельцев Spar стоимостью 2 млрд рублей

Москва, 13 июня. В рамках расследования уголовного дела о крупной афере Тверской районный суд арестовал имущество на 2 миллиарда рублей. Оно принадлежит фирмам, владевшим ранее франшизой Spar.

Обеспечительная мера касается офисов, квартир и недостроенного торгового центра, сообщало РБК. Правоохранители считают, что мошенничество могли совершить бывшие руководители ООО «ТД Интерторг» в Петербурге.

Несколько человек предоставили в банк недостоверную информацию с целью сокрытия финансовых рисков. Махинация обеспечила получение кредита на 8 миллиардов рублей. Солидную сумму фигуранты поделили между собой. Для проведения следственных действий по этому делу в Северную столицу приезжали сотрудники ФСБ из Москвы.