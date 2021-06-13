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Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19

Общество
Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 13 июня. Жители Подмосковья, которые пройдут вакцинацию от коронавируса с 15 по 25 июня в пунктах местного минздрава, станут участниками розыгрыша квартиры.

Граждане могут выбрать для процедуры любой препарат: «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Участниками программы может стать любой желающий старше 18 лет. В итоге победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове.

В Москве также организован розыгрыш для тех, кто проходит вакцинацию. Там в период с 11 июня по 14 июля еженедельно будут разыгрывать пять машин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом власти регионов стимулируют граждан защититься от коронавируса. Вакцинация снижает риски осложнений, об этом заявляли в Роспотребнадзоре.

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подмосковье вакцинация розыгрыш коронавирус
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