Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19

Москва, 13 июня. Жители Подмосковья, которые пройдут вакцинацию от коронавируса с 15 по 25 июня в пунктах местного минздрава, станут участниками розыгрыша квартиры.

Граждане могут выбрать для процедуры любой препарат: «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Участниками программы может стать любой желающий старше 18 лет. В итоге победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове.

В Москве также организован розыгрыш для тех, кто проходит вакцинацию. Там в период с 11 июня по 14 июля еженедельно будут разыгрывать пять машин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом власти регионов стимулируют граждан защититься от коронавируса. Вакцинация снижает риски осложнений, об этом заявляли в Роспотребнадзоре.