Москвичей экстренно предупредили о грозе и ливневом дожде

Москва, 13 июня. Жителей столицы России предупредили о сильном ветре, ливневом дожде и грозе в течение всего дня 13 июня.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода накроет Москву в ближайшие часы. Информацией об этом с ТАСС поделились в главном управлении МЧС России по Москве.

«При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сказано в сообщении.

Накануне москвичей также предупреждали об ухудшении погодных условий. Жителей и гостей города призвали соблюдать максимальную осторожность. В частности, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями.