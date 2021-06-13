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Собянин объявил о розыгрыше автомобиля среди решивших привиться от COVID-19 с 14 июня

  /   Обновлено: 13 июня 2021 12:07
Общество
Собянин объявил о розыгрыше автомобиля среди решивших привиться от COVID-19 с 14 июня
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Москва, 13 июня. Жители Москвы, которые получат первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля 2021 года, станут участниками розыгрыша автомобиля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Добиться устойчивого улучшения эпидемиологической обстановки поможет только иммунизация, подчеркнул глава города, поэтому ее ход необходимо ускорить. На сегодняшний день в Москве поощряют привитых горожан в возрасте от 60 лет, но власти решили запустить дополнительную программу стимулирования, которая распространится на всех жителей, достигших совершеннолетия.

«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей», — говорится в блоге Собянина.

Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Однако главное, что приобретет каждый участник, — это не машина, а здоровье и душевное спокойствие, подчеркнул мэр.

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