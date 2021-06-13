Собянин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса

Москва, 13 июня. Мэр столицы Сергей Собянин ревакцинировался от коронавируса. Первый раз глава города привился еще в 2020 году.

Однако за год количество антител уменьшилось — Сергей Собянин принял решение во второй раз привиться «Спутником V».

Сейчас ему поставили только первый компонент вакцины. Еще одна прививка ожидает главу города спустя несколько недель.

«Чувствую себя хорошо», — написал Собянин в своем блоге.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова спрогнозировала спад заболеваемости коронавирусом в Москве. Вероятно, ситуация улучшится через несколько недель, добавила она.