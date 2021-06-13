Силовики задержали подозреваемого в нападении на хоккеиста Ямщикова в Москве

Москва, 13 июня. Полицейские задержали в столице 26-летнего мужчину. Он может быть причастен к нападению с ножом на спортсмена, сообщил источник ФАН.

По неофициальной информации, в центре Москвы на Цветном бульваре произошел конфликт с участием хоккеиста Даниила Ямщикова. Спортсмен получил удар ножом в шею. Пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

Во Владивостоке бригада врачей едва не пострадала от буйного гражданина. Мужчина с ножом бросился на одного из медиков.