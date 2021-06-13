Общегородской выпускной в Москве отменили из-за COVID-19

Москва, 13 июня. Общегородской праздник для выпускников 11-х классов в Москве в 2021 году не состоится из-за осложнения эпидемиологической обстановки, сообщили в столичном департаменте образования.

Праздник традиционно проходит в парке Горького в конце июня и объединяет учащихся городских школ, однако в этом месяце его решили отменить, чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID-19.

«Решение о его отмене (праздника в честь выпускного. — Прим. ФАН) принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в департаменте.

Ранее стало известно, что ведущие столичные вузы перевели студентов на дистанционный режим. Такое решение было принято после того, как городские власти объявили о продлении выходных до 20 июня.

Москвичи, как и жители других российских регионов, могут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса и получить иммунитет к инфекции. Такая возможность есть у некоторых непосредственно на рабочих местах.