Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 12:28
12:28
Экономика
Мишустин расширил программу детского кешбэка
12:28
Общество
Московские врачи выявили 7704 случая коронавируса за сутки
12:24
Политика
Путин озвучил самый важный вопрос на саммите с Байденом
12:24
Общество
Власти Подмосковья проведут розыгрыш квартиры среди привившихся от COVID-19
12:23
Технологии
Samsung объяснила отказ от выпуска смартфона Galaxy S21 FE в последний момент
12:20
Происшествия
Lexus вылетел с моста и попал на видео в Нижегородской области
12:19
Общество
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
12:18
Спорт
Врачи стабилизировали состояние датского футболиста Эриксена
12:17
Спорт
Экс-защитник сборной Валерий Минько назвал ошибку России в матче с Бельгией
12:15
Экономика
Расширение условий семейной ипотеки окажет поддержку молодым семьям
Все новости

Общегородской выпускной в Москве отменили из-за COVID-19

Общество
Общегородской выпускной в Москве отменили из-за COVID-19
Global Look Press  /  City News Moskva/Global Look Press

Москва, 13 июня. Общегородской праздник для выпускников 11-х классов в Москве в 2021 году не состоится из-за осложнения эпидемиологической обстановки, сообщили в столичном департаменте образования.

Праздник традиционно проходит в парке Горького в конце июня и объединяет учащихся городских школ, однако в этом месяце его решили отменить, чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID-19.

«Решение о его отмене (праздника в честь выпускного. — Прим. ФАН) принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в департаменте.

Ранее стало известно, что ведущие столичные вузы перевели студентов на дистанционный режим. Такое решение было принято после того, как городские власти объявили о продлении выходных до 20 июня.

Москвичи, как и жители других российских регионов, могут бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса и получить иммунитет к инфекции. Такая возможность есть у некоторых непосредственно на рабочих местах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Общегородской выпускной в Москве отменили из-за COVID-19
москва выпускной парк горького
Комментировать
Эксклюзив
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Ресторанная компания дебютировавшей во МХАТе Бузовой терпит серьезные убытки
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 99088 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 78801 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 58975 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 47604 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Армия 42603 10 июня 2021
Качественный контент на российском ТВ отворачивает солдат ВСУ от войны
Рейтинг@Mail.ru