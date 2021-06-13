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Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы

Происшествия
Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы

Москва, 13 июня. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на хоккеиста Даниила Ямщикова. Спортсмен получил ножевое ранение, находясь на Цветном бульваре.

Хоккеист был госпитализирован, медики уже сделали ему операцию. Врачи подчеркнули, что его жизни ничего не угрожает, сообщил источник ФАН.

По неофициальной информации, ранение могло быть нанесено в шею. Этому якобы предшествовал конфликт.

В Москве предстал перед судом обвиняемый в убийстве. Во время драки он ударил потерпевшего ножом в сердце.

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Все новости / Происшествия / Хоккеист Ямщиков получил удар ножом в центре Москвы
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